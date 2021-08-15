Необычная водка, мармелад с помидорами, брусника со вкусом перца: какие уникальные продукты Беларусь поставляет в Китай

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Белорусский государственный концерн пищевой промышленности за год увеличил поставки в Китай больше чем в полтора раза.

В лидерах продаж - сахар, кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки, сообщает сайт Белгоспищепрома. Однако кроме привычных товаров Беларусь поставляет в КНР и уникальные продукты, разработанные специально для китайского рынка. Например, адаптированные шоколадные конфеты с низким содержанием сахара, шоколада без сахара. Специально для рынка КНР разработали рецептуры водки с содержанием спирта 69% и 77%.

- Мы постоянно изучаем спрос и особенности китайского потребителя, поэтому стараемся участвовать во всех международных выставках КНР. Специально к выставкам производим продукцию для проведения маркетингового исследования. Так, изготовлены, например, мармелад с помидорами, сельдереем, зефир со вкусом имбиря, сушеная брусника со вкусом красного перца", - рассказал глава концерна Анатолий Бубен.