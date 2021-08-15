Белорусский краевед и реконструктор получил 7 суток за то, что разместил «Вконтакте» исторический снимок

Фото: Vitebsk.cc/Юрий Шепелев

7 суток ареста получил краевед и фотореконструктор из Витебска Виктор Борисенков. Он опубликовал на своей странице фотографию 1944-го года, на которой изображены красноармейцы в освобожденном Витебске. Ситуацию описывает местное издание «Народныя навіны Віцебска».

- Фотография сделана Сергеем Барановым 26 июня 1944 года, после освобождения Витебска от оккупантов, - подробнее описывает снимок ресурс. - На изображении группа бойцов и командиров РККА позирует, рассматривая захваченный в городе флаг Третьего рейха - красное полотнище с белым кругом в центре с вписанной в него свастикой.

Виктор Борисенков говорит, что фото с воинами-освободителями, которое он опубликовал на своей странице, заметил некий сотрудник УВД Витебского облисполком. После этого в отношении витебского фотореконструктора начался административный процесс по статье 19.10 КоАП «Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики».

13 августа судья Борисенкова приговорили к 7 суткам ареста. По информации витебского издания, подавать апелляцию он не намерен.

Кстати, в мае отменили выставку фотореконструкций Борисенкова.