Мужчина, который выбросил из окна четырехлетнего ребенка, получил два года «химии» и штраф

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Такой приговор вынес суд 44-летнему жителю Лунинца. Мужчину признали виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Суд озвучил наказание: два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или «химии», пишет издание «Вечерний Брест».

Случился этот инцидент в райцентре в ночь с 8 на 9 мая. Женщина привезла своего сына знакомому, чтобы тот присмотрел за ребенком. Когда женщина уехала, мальчик стал плакать, мужчина не смог его успокоить и выбросил с балкона второго этажа. Соседи нашли ребенка под окнами и вызвали скорую и милицию. Ребенка забрали в больницу, где его спасли.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован.