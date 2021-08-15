Минздрав рассказал о состоянии детей из лагеря «Лесная поляна», в котором вспышка коронавируса

У четверых детей подтвердился штамм дельта Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько дней назад Минздрав сообщил о заражениях коронавирусом в детском лагере «Лесная поляна» под Сморгонью. 15 августа в эфире СТВ замминистра здравоохранения - главный санврач Беларуси Александр Тарасенко рассказал подробности - заявил, что в лагере новый дельта-штамм.

- Действительно, пока у четверых детей сегодня определен штамм дельта, - сказал Александр Тарасенко.

По словам замминистра, там круглосуточно находятся медики и представители санитарно-эпидемиологической службы.

- Мы выявляем уже меньшее количество детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Ситуация взята под контроль. Единственное, что с учетом всех профилактических мероприятий нужно достойно выйти из этой ситуации, - сказал он.