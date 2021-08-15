«В первой части списка - Игорь Лосик». На ГосТВ назвали фамилии тех, кого Воскресенский предлагает помиловать Александру Лукашенко

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский на «Большом разговоре» у президента 9 августа 2021 сказал, что в списке тех, кого он предлагает помиловать президенту Беларуси Александру Лукашенко, 100 фамилий.

- Среди которых - 93 - граждане, которые задурены, шесть человек - это банкиры, фигуранты «дела Белгазпромбанка», которые активно сотрудничали со следствием, а также директор Могилевской филармонии Денис Шаблинский, который нужен для организации агитационных мероприятий, - сказал 9 августа Воскресенский.

В эфире Беларусь-1 15 августа руководитель «Круглого стола демократических сил» назвал новую фамилию.

- Мы не можем назвать всю сотню, но в первой части списка включен Игорь Лосик. Вторую часть мы передадим в Администрацию президента 1 сентября, - сказал он.