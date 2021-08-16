За год в воздушном пространстве Беларуси было три провокации

В небе Беларуси за год пресечено три провокации. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Три провокации в воздушном пространстве Беларуси зафиксировано с 9 августа 2020 года. Об этом в эфире СТВ сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб, сообщает Интерфакс.

"За период с 9 августа 2020 года в воздушном пространстве было около трех провокаций, реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить", - цитирует агентство генерал-майора Голуба.

К числу провокаций отнесен и инцидент с запуском воздушный шаров белого и красного цветов. Вот как прокомментировал командующий ВВС и ПВО этот эпизод:

Среди них, уточнил он, запуск воздушных шаров белого и красного цветов.

"Шарики – это акт отчаяния от того, что они не смогли сделать то, что планировали сделать, поэтому запустили этот, на мой взгляд, фашистский флаг, запустили на шарах… такие провокации применяются во многих регионах, не только Беларуси, противники ищут дыры", - сказал Игорь Голуб.

Игорь Голуб подчеркнул, что белорусские силы ПВО находятся в постоянной боевой готовности.

"И, так скажем, мы в постоянной готовности нашими дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне для того, чтобы не допустить нарушения государственной границы в воздушном пространстве", - сказал он.

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