Стало известно, сколько жителей Беларуси имеют иммунитет к коронавирусу: цифра пока небольшая

Исследование популяционного иммунитета в Беларуси повторят в уже конце августа 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эфире СТВ главный государственный санитарный врач Беларуси рассказал о коллективном иммунитете жителей страны.

По словам Александра Тарасенко, согласно исследованию в среднем иммунитет к «ковиду» имеют 38 процентов населения Беларуси. Заместитель главы Минздрава напомнил, что исследование коллективного иммунитета белорусов проводилось в мае 2021-го года совместно с научно-исследовательским институтом имени Пастера (Санкт-Петербург, Россия).

- Наши майские совместные исследования показали, что в среднем имеет иммунитет у нас 38 процентов населения, - прокомментировал Тарасенко.

Также он уточнил, что исследование популяционного иммунитета в Беларуси повторят уже в конце августа.

- Нужно посмотреть, что же изменилось за три месяца летнего периода. Увидеть, что происходит в результате вакцинации населения Беларусь и, конечно же, заболеваемости вкупе инфекционный, послеинфекционный иммунитет, - пояснил главный санитарный врач и предположил о коллективном иммунитете. - Я думаю, что будет выше 38 процентов.

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