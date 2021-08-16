Эксперты рассказали, как отличить финансовую пирамиду от финансового института

Прежде, чем вложить деньги в заманчивый проект, проверьте его по пунктам, о которых рассказал эксперт. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, как отличить финансовую пирамиду от обычного финансового института, рассказал российский эксперт Иван Соловьев, заслуженный юрист России. Его советы публикует Известия.

По словам Соловьева, потенциальный вкладчик должен обращать внимание на такие нюансы, как отсутствие указания достоверного местоположения организации с контактами менеджмента и обещание высоких процентов по вложенным средствам. Следует также проверить, имеет ли организация лицензии и разрешения, соответствующие заявленному роду деятельности.

Схема работы финансовой пирамиды, несмотря на некоторые изменения, связанные с современными достижениями информационных технологий, остается неизменной: потенциальному вкладчику предлагают вложить в пирамиду деньги, обещая высокий процент прибыли, а также привлечь новых участников.

К числу признаков финансовой пирамиды, по словам юриста, относится выплата высоких процентов тем, кто находится на самом верху пирамиды. Как правило, эти люди знают, что структура является пирамидой и работают «в доле» с организаторами. С настороженностью нужно относиться к организациям, срок существования которых невелик, а также к тем организациям, чья реклама кажется слишком яркой и убедительной, отметил Соловьев.

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