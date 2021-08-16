В Беларусь в августе поступит еще 1 млн доз китайской вакцины, а еще Минздрав рассмотрит доставку Pfizer, AstraZeneca или Moderna

В Минздраве сказали, что белорусы активно записываются и вакцинируются против коронавируса.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В августе в Беларусь должен поступить еще 1 миллион доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом в эфире СТВ рассказал замминистра здравоохранения.
Еще, по словам Александра Тарасенко, в Беларуси прорабатывается и вопрос многообразия вакцин от коронавируса.
- Мы будем в будущем рассчитывать на многообразие вакцин, потому что пожелания белорусов есть, - подтвердил главный санврач Беларуси.
Однако он заметил, что в отношении американской и западной вакцин от COVID-19 - «вопросы и качества, и цены, и условий хранения», которые вносят свои коррективы.
- Пожелания белорусов есть. Кто-то хочет Pfizer, AstraZeneca или Moderna привиться. В скором времени, конечно же, будем мы, как я и озвучил, рассматривать и доставку также вакцин других производителей, - добавил представитель Минздрава.
Далее в вопросе массовой вакцинации замминистра здравоохранения напомнил, что в Беларуси прививка - «личное дело каждого гражданина». Об этом ранее говорил и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который, говоря о вакцинации, заявил: «Принудиловки быть не должно».
Замминистра здравоохранения подтвердил, что в Беларуси есть запрос населения на западные вакцины. Фото: СТВ
Но и говоря об активности белорусов в вопросе вакцинации, рассказал, что в очереди на прививку записана около 50 тысяч белорусов.
- Никто не вправе заставить (вакцинироваться - Ред.), согласно Конституции Республики Беларусь. Поэтому здесь выбор человека. Конечно же, врачи могут рекомендовать, могут настоятельно рекомендовать, но, еще раз повторяю, это дело лично каждого гражданина - вакцинироваться или нет. Но я призываю все-таки вакцинацию проводить, - прокомментировал он.
А далее продолжил:
- Если говорить об очередности, о листе ожидания так называемом, то есть те люди, которые записываются в амбулаторно-поликлинические учреждения организации здравоохранения, то сейчас эта очередь по республике составляет примерно 50 тысяч человек. То есть это говорит о том, что население активно записывается и вакцинируется, - заключил главный санитарный врач Беларуси.
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