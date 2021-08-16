В Слониме кто-то выбросил в мусор снаряд, эвакуировать пришлось 20 человек

В Слониме вместе с мусором на мусоросортировочное предприятие попал снаряд. Фото носит иллюстративный характер. Фото: 015.by.

В Слониме в цеху по сортировке мусора нашли артиллерийский снаряд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел 14 августа. В 11.40 в МЧС поступило сообщение, что в цеху по сортировке мусора на территории Слонимского ГУП ЖКХ. Снаряд находился на транспортной ленте вместе с другим подлежащим сортировке мусором.

Из здания администрация предприятия эвакуировала 20 работников. Группа разминирования изъяла снаряд, он был уничтожен.

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