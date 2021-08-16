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Общество16 августа 2021 9:14

Появились новые кадры крушения Як-130 в Барановичах и разговор погибших летчиков в кабине: вот как это прокомментировали в ВВС

С крушения военного самолета в жилом секторе в Барановичах прошло почти три месяца
Надежда БУТОВИЧ
В последние секунды перед крушение пилоты прокричали: "Помоги, Господи!". Фото: СТВ.

В последние секунды перед крушение пилоты прокричали: "Помоги, Господи!". Фото: СТВ.

Ранее «Комсомолка» писала о трагедии, которая произошла в Барановичах 19 мая 2021 года. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко ценой собственных жизней во время учебного полета увели падающий военный самолет Як-130, принадлежавший Лидской штурмовой авиабазе. Самолет упал между домами в жилом секторе в Барановичах.

С крушения Як-130 прошло почти три месяца, однако Следственный комитет еще продолжает расследование трагедии. В воскресенье, 15 августа, в эфире СТВ с разрешения СК появились ранее не публиковавшиеся кадры крушения, а также расшифровка бортовых самописцев - последние слова погибших летчиков.

Как заявили в эфире госТВ, на данный момент следствие склоняется к тому, что причиной крушения стала «ошибка техники, но никак не ошибка пилотов».

Также журналист попросила командующего ВВС и ПВО Игоря Голуба прокомментировать новые кадры крушения самолета в Барановичах. Кадры крушения появляются примерно на 7-ой минуте видео СТВ.

- 19 мая 2021 года Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко... Они пытались его уводить, пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе - это значит, возможность уйти от этого населенного пункта. Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как вот на этих кадрах видно. И то решение, которое они единственное правильное приняли, оно было единственное возможное и единственно верное, и это было их осознанное решение - именно направить самолет в эту точку, - заявил Игорь Голуб.

Командующий ВВС и ПВО Игорь Голуб сказал, что погибшие летчики приняли единственное возможное и единственно верное решение. Фото: СТВ.

Командующий ВВС и ПВО Игорь Голуб сказал, что погибшие летчики приняли единственное возможное и единственно верное решение. Фото: СТВ.

Кроме того, были опубликованы расшифровки записей «черных ящиков». Запись нечеткая с помехами, но благодаря ей становится понятно, что происходило в этот момент в кабине Як-130. В последние секунды перед крушением пилоты прокричали: «Помоги, Господи!».

Экипаж Як-130: «440, отказ СДУ», - докладывают пилоты.

«405-й, заходи на посадку!» - отдает команду диспетчер.

В записи появляется речевой информатор: «Борт 74».

Диспетчер снова повторяет: «Прыгай! Прыгай!».

Экипаж Як-130: «Прыгай!»

Экипаж Як-130: «Увожу в сторону!».

Снова возникает речевой информатор: «Борт 74».

Экипаж Як-130: «Помоги, Господи!».

Экипаж Як-130: «Прыгаем!».

Смотреть видеосюжет
Эти кадры крушения самолета под Барановичами еще не показывали. Что говорили пилоты перед падением?
Эти кадры крушения самолета под Барановичами еще не показывали. Что говорили пилоты перед падением?

Ранее «Комсомолка» также сообщала о том, что на месте трагедии в Барановичах будет установлен мемориальный знак и публиковала его утвержденный эскиз.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли 19 мая.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли 19 мая.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме того, командующий ВВС и ПВО Игорь Голуб заявил о том, что уже отправлено представление на присвоение самых высоких наград Беларуси погибшим летчикам.

- Решение будет принято уже после того, как будет полностью утвержден акт этого расследования, дальше уже политическое решение. Что с моей стороны - я все документы отправил, - заметил он и добавил. - Они герои.

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