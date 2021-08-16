Появились новые кадры крушения Як-130 в Барановичах и разговор погибших летчиков в кабине: вот как это прокомментировали в ВВС

В последние секунды перед крушение пилоты прокричали: "Помоги, Господи!". Фото: СТВ.

Ранее «Комсомолка» писала о трагедии, которая произошла в Барановичах 19 мая 2021 года. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко ценой собственных жизней во время учебного полета увели падающий военный самолет Як-130, принадлежавший Лидской штурмовой авиабазе. Самолет упал между домами в жилом секторе в Барановичах.

С крушения Як-130 прошло почти три месяца, однако Следственный комитет еще продолжает расследование трагедии. В воскресенье, 15 августа, в эфире СТВ с разрешения СК появились ранее не публиковавшиеся кадры крушения, а также расшифровка бортовых самописцев - последние слова погибших летчиков.

Как заявили в эфире госТВ, на данный момент следствие склоняется к тому, что причиной крушения стала «ошибка техники, но никак не ошибка пилотов».

Также журналист попросила командующего ВВС и ПВО Игоря Голуба прокомментировать новые кадры крушения самолета в Барановичах. Кадры крушения появляются примерно на 7-ой минуте видео СТВ.

- 19 мая 2021 года Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко... Они пытались его уводить, пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе - это значит, возможность уйти от этого населенного пункта. Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как вот на этих кадрах видно. И то решение, которое они единственное правильное приняли, оно было единственное возможное и единственно верное, и это было их осознанное решение - именно направить самолет в эту точку, - заявил Игорь Голуб.

Командующий ВВС и ПВО Игорь Голуб сказал, что погибшие летчики приняли единственное возможное и единственно верное решение. Фото: СТВ.

Кроме того, были опубликованы расшифровки записей «черных ящиков». Запись нечеткая с помехами, но благодаря ей становится понятно, что происходило в этот момент в кабине Як-130. В последние секунды перед крушением пилоты прокричали: «Помоги, Господи!».

Экипаж Як-130: «440, отказ СДУ», - докладывают пилоты.

«405-й, заходи на посадку!» - отдает команду диспетчер.

В записи появляется речевой информатор: «Борт 74».

Диспетчер снова повторяет: «Прыгай! Прыгай!».

Экипаж Як-130: «Прыгай!»

Экипаж Як-130: «Увожу в сторону!».

Снова возникает речевой информатор: «Борт 74».

Экипаж Як-130: «Помоги, Господи!».

Экипаж Як-130: «Прыгаем!».

Смотреть видеосюжет Эти кадры крушения самолета под Барановичами еще не показывали. Что говорили пилоты перед падением?

Ранее «Комсомолка» также сообщала о том, что на месте трагедии в Барановичах будет установлен мемориальный знак и публиковала его утвержденный эскиз.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли 19 мая. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме того, командующий ВВС и ПВО Игорь Голуб заявил о том, что уже отправлено представление на присвоение самых высоких наград Беларуси погибшим летчикам.

- Решение будет принято уже после того, как будет полностью утвержден акт этого расследования, дальше уже политическое решение. Что с моей стороны - я все документы отправил, - заметил он и добавил. - Они герои.

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