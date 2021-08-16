В Кореличском районе ночью сгорела церковь. Фото: МЧС.

В ночь на 16 августа загорелась православная церковь в агрогородке Малюшичи Кореличского района. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 03.19, сообщает пресс-служба МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что горит деревянный, обложенный кирпичом храм. Звено газодымозащитной службы провело разведку, внутри церкви никого не оказалось.

Накануне в полдень в церкви проходила служба, на которой было 11 верующих. Ночью женщина, которая живет неподалеку от храма, проснулась от звуков трещащего в огне шифера и увидела над кровлей церкви языки пламени.

Огонь уничтожил кровлю, повредил стены церкви. Причина пожара устанавливается. Настоятель церкви рассказал, что, когда служба закончилась, он лично потушил все свечи. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились новые кадры крушения Як-130 в Барановичах и разговор погибших летчиков в кабине: вот как это прокомментировали в ВВС

С крушения военного самолета в жилом секторе в Барановичах прошло почти три месяца. ПОДРОБНОСТИ.

В Слониме кто-то выбросил в мусор снаряд, эвакуировать пришлось 20 человек

Опасный боеприпас обнаружили на транспортной ленте в цеху по сортировке мусора. ПОДРОБНОСТИ.

Фоторепортаж: Будславский костел после пожара - как теперь выглядит одна из трех малых базилик Беларуси, пилигримка к которой считается мировой ценностью

Традиция Будславского фэста входит в список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО. Фотокорреспондент "Комсомолки" передает снимки из Будслава, что на Мядельщине. ПОДРОБНОСТИ.