Редкие кадры: под Могилевом к дачникам на поле забрался 400-килограммовый медведь

Под Могилевом медведь пришел покушать на поле к дачникам. Фото: pixabay.com

В Могилевском районе охотник ночью случайно заснял краснокнижного бурого медведя, который «ужинал» на дачном приусадебном участке дачников в деревне Голубовка. Сюжет необычной встречи с диким зверем показали в эфире регионального телеканла ТРК «Могилев».

Медведя на поле дачников увидел и заснял на тепловизор охотник, в ту ночь мужчина охотился на дикого кабана. Для Могилевщины - это уникальный случай, так как в области зарегистрировано всего 30 медведей. Еще специалисты подчеркнули, что вес бурого, который повстречался охотнику, около 400 килограммов - встреча с ним крайне опасна для человека.

А вот медведи заглядывать в деревни за съестным не боятся. Так в 2015-ом году в Могилевском районе медведь приходил полакомиться медом в деревню. Он обнаружил пчелиный улей в дупле липы. Хищник хотел разорить «пасеку», а хозяин приусадебного участка помешал - спугнул, случайно выйдя из дома.

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