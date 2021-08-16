Украина эвакуирует людей из Афганистана, на борту среди граждан пяти стран есть белорусы

Из аэропорта Кабула массово эвакуируют людей, в это время аэропорт - под охраной четырех тысяч военных. Фото: pixabay.com

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Афганистане исламистское движение «Талибан» захватило страну, заняло Кабул и заявило об окончании войны, а президент покинул страну. После этого сотни людей ринулись в аэропорт, пытаясь покинуть территорию страны.

Информагентства сообщают о том, что в эвакуации задействовано не менее 78 самолетов военно-транспортной авиации США, однако они не вмещают всех желающих покинуть страну. Поэтому люди «штурмуют» телескопические трапы, чтобы попасть в самолет. Иначе выбраться из Афганистана невозможно.

В свою очередь белорусский МИД сделал заявление о том, что в Афганистане нет белорусского диппредставительства, и предложил гражданам, которым нужна консульская помощь, обращаться в посольство Республики Беларусь в Таджикистане. В МИД также уточнили, что следят за развитием ситуации.

Тем временем Украина эвакуирует своих граждан из Кабула, сообщает «Комсомольская правда Украина».

Глава украинского дипведомства заявил, что первых украинцев уже эвакуировали из Афганистана. Дмитрий Кулеба сказал, что на эвакуационном борту кроме граждан Украины находились граждане четырех государств. А именно - Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Твиттере, что из Кабула эвакуировано около 30 украинцев. Позже Зеленский уточнил, что украинским самолетом из Афганистана вывезено около 80 человек - украинцы и граждане других государств, которые попросили о срочной эвакуации.

По заявлению НАТО известно, что также территорию Афганистана покинул посол США, посол Великобритании при этом пока еще находится в аэропорту. На данный момент вылет всех гражданских рейсов из Кабула прекращен - только вылеты военно-транспортных самолетов.

Периметр аэропорта охраняют около 4 тысяч военных США и Великобритании.

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