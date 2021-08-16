Александр Лукашенко взял на личный контроль ситуацию с коронавирусом в детском лагере «Лесная поляна»

Александр Лукашенко взял под контроль ситуацию в оздоровительном лагере "Лесная поляна", где зафиксирована вспышка ковида. Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

Ситуация со вспышкой COVID-19 в детском оздоровительном центре «Лесная поляна» находится под личным контролем президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Президенту доложили о ситуации в центре. Основное - здоровью детей сейчас ничего не угрожает!" - сказал Пиневич.

По словам министра здравоохранения, все инфицированные дети разделены на две группы. Те, у кого есть хотя бы минимальные симптомы заболевания, находятся в Островецкой центральной районной больнице. Те дети, у которых заболевание проходит бессимптомно, находятся в оздоровительном центре отдельно от других и под постоянным наблюдением медиков. Также медики наблюдают за ребятами, которые контактировали с инфицированными.

Министр здравоохранения рассказал, что был проведен мониторинг всех оздоровительных лагерей, в том числе сезонных и круглогодичных. Ситуация везде спокойная, лишь в одном из лагерей в Чаусском районе выявили спорадические случаи ковида, введение особых мероприятий не потребовалось.

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