«Он накормил вас! Что вам еще надо?»: школьная учительница Лукашенко рассказала, как плакала осенью 2020-го

Пенсионерка уверена, что в Беларуси не будет такого другого президента как Лукашенко, который "разбирается хорошо, и везде". Фото: СТВ.

В эфире СТВ вышел сюжет о блогере и психологе Алене Дзиодзиной, жительнице Латвии, которая мечтает о белорусском гражданстве и поддерживает президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, а также участвовала в «Большом разговоре с президентом» 9 августа.

Иностранка с корреспондентом СТВ поехала на малую родину Лукашенко и встретилась с его бывшей классной руководительницей Татьяной Карпеченко. 97-летняя педагог рассказала, что к ней, как к бывшей учительнице Лукашенко, приезжают «сотни корреспондентов со всего мира». Пожилая женщина заявила, что «своему ученику верит до последнего слова и сегодня». А еще она призналась журналистам, что плакала осенью 2020 года.

К бывшей учительнице Лукашенко часто приезжают журналисты. Фото: СТВ.

- Когда эти события (поствыборные протесты 2020 года. - Ред.), мне запомнилось: «Уходи, уходи!» А он, молодец, сказал: «Я уйду только тогда, когда вы меня убьете», - одобрительно сказала пенсионерка.

А затем классный руководитель Лукашенко согласилась с тем, что будут новые президенты Беларуси.

- Ну, будут новые президенты. Может быть, они в чем-то еще и лучше его будут. Но такого, который разбирается и в сельском хозяйстве хорошо, и везде. И честный, и добросовестный, он хочет только добра. Честное слово, я плакала сидела. Боже мой, он накормил вас, Беларусь эту накормил. Это же под его руководством все-таки все это создавалось. Что вам еще надо? Живите, учитесь, работайте, - уверена 97-летняя женщина.

Смотреть видеосюжет Первая учительница Лукашенко: Он Беларусь накормил! Что вам еще надо?

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