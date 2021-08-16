Мужчина убил соседа из-за того, что в деревне сплетничали о его сестре

Зарезав соседа, мужчина выбросил нож в водоем и вызвал милицию. Фото: Следственный комитет.

В Брестской области завершено расследование об убийстве жителя одной из деревень Малоритского района. Об обстоятельствах трагедии рассказали в Следственном комитете.

Убийство было совершено 5 апреля. 29-летний мужчина, который зарезал соседа, сам вызвал милицию и рассказал о случившемся.

Как рассказал мужчина, он выпивал вместе со своим отцом и от того узнал, что по деревне ходят слухи об интимных отношениях его сестры и 57-летнего соседа. Мужчина разозлился и пошел разбираться с односельчанином. Поговорить спокойно не удалось. Тогда мужчина достал нож и более 30 раз ударил соседа. Тот умер на месте.

Нож мужчина выбросил в водоем. Орудие преступления достали из воды спасатели.

- Действия 29-летнего мужчины квалифицированы по п.п. 6, 13 ч. 2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следственном комитете. - Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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