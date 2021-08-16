«Я даже не хочу вникать в проблему санкций»: Лукашенко высказался о санкциях и транзите

Лукашенко считает, что сбой в транспортной отрасли из-за санкций против Беларуси должен быть кратковременным, и даже уже должен закончиться. Фото: president.gov.by

В понедельник, 16 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит совещание по транспортной отрасли, сообщила пресс-служба президента. С докладами у Лукашенко - глава Министерства транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, а также вице-премьер Анатолий Сивак, который курирует отрасль.

В телеграм-канале «Пул Первого», приближенном к пресс-службе президента, появилось видео с совещания.

Так, Александр Лукашенко сказал о масштабах транспортной отрасли, констатировал, что из оказываемых государством услуг половина принадлежит транспортному комплексу.

- 2,5 миллиарда долларов - это огромные масштабы, огромные суммы, - заявил он.

А далее высказался о ситуации в отрасли из-за западных санкций. Но заметил, что для Минтранса это не должно быть помехой.

- Мы транзитная страна. И я даже не хочу вникать в проблему санкций, которые относятся к вам. Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта. Я реально смотрю на вещи, конечно же, может быть какой-то сбой, но он должен быть кратковременным. И, наверное, должен уже закончиться, потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время нас этими санкциями подпитывать, образно говоря, - заключил Лукашенко.

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