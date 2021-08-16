«Но разве это спортсмены?»: Лукашенко раскритиковал вернувшихся с Олимпиады спортсменов

Лукашенко раскритиковал вернувшихся с Олимпиады спортсменов. Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в агрогородок Тихиничи, которая состоялась в пятницу, 13 августа, раскритиковал белорусских спортсменов, которые вернулись с Олимпиады в Токио. Об этом сообщает телеканал СТВ.

- Я понимаю, что психология и прочее. Но ты же ехал, а значит - покажи, что ты поднимал. Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмены? - заявил президент.

Александр Лукашенко также добавил, что спортсмены знали заранее, в каких условиях им предстоит выступать на Олимпийских играх в Токио.

- И потом он говорит: недооценили, не оклемались. Ну так нужно было подумать заранее. Ну ладно легкоатлеты, я же все понимаю - парилка, душно и жарко. Но штангисты! Ну неужели там условия хуже, чем здесь? И потом, вы же двоих отобрали, ну так дайте же результат. Что же это - баранку получают, выходят, это же не дело, - возмутился Лукашенко.

В эфире телеканала СТВ предположили, что, возможно, по итогам Олимпиады еще предстоит большой разговор с функционерами от спорта.

Напомним, что белорусские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в Токио семь медалей, одна из которых была золотая.

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