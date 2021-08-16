Белорусам напомнили, каких домашних питомцев обязательно нужно регистрировать и что будет, если этого не сделать

Это черепаха. Ее не надо регистрировать. А кошек и собак - обязательно! Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, каких питомцев белорусы обязательно должны регистрировать и как это сделать, рассказала в эфире СТВ заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ № 1 Московского района Минска» Екатерина Короткина.

Обязательно регистрировать нужно кошек и собак, рассказала Короткина. Прочие питомцы - черепахи, змеи, птицы, земноводные, насекомые - регистрации не подлежат. Если вы купили животное в возрасте 3 - 3,5 месяца, то его нужно зарегистрировать в течение трех дней. Если человек берет взрослую собаку, регистрация также необходима.

Чтобы зарегистрировать собаку или кота, надо прийти с паспортом владельца и ветпаспортом животного в ЖЭО. В одной квартире можно одновременно держать не более двух питомцев - две собаки, две кошки или одну собаку и одну кошку. Причем, если в квартире два собственника, количество питомцев увеличить нельзя - регистрируют по одному животному на собственника. Налог платят только владельцы собак. Сколько платить, зависит от региона - сумму налога на собак устанавливают местные власти. Как правило, на крупных или особо опасных собак налог выше. Освободить от налога на питомцев могут пенсионеров, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов по зрению, если они держат собаку-поводыря.

А вот прививки от бешенства нужно делать всем питомцам обязательно.

- Обязательно ежегодно делается прививка от бешенства. Неважно: кошка, собака, змеи, - сказала Екатерина Короткина.

Незарегистрированных животных выявляют в ходе специальных рейдов. Нередко о них сообщают соседи. За незарегистрированное животное могут вынести предупреждение или оштрафовать до 15 базовых величин (435 рублей). Если хозяин нарушает правила содержания животного и из-за этого кто-то пострадал или нанесен вред имуществу, то владельца животного могут оштрафовать до 30 базовых (870 рублей) или отправить под арест.

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