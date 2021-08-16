Погранохрана Латвии развернула 395 мигрантов на границе с Беларусью. Фото: pixabay

Пограничники Латвии пресекли попытки уже 395 нелегальных мигрантов незаконно перебраться через границу республики с территории Беларуси. Об этом 16 августа сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Гунтис Пуятс.

– До 15 августа полуночи мы развернули обратно 395 нарушителей, работа продолжается. Были идентифицированы еще группы, которые хотели попасть в Латвию, поэтому этот процесс непрерывен. Самое большое количество было в четверг, когда был возвращен 101 мигрант. Каждый день более 50 человек погранохрана не пропускает в страну или возвращает обратно, – рассказал он в эфире Латвийского радио, его слова приводит delfi.lt.

Он добавил, что нелегальным мигрантам поясняют незаконность их действий.

– Если удается зафиксировать людей уже в момент пересечения границы, то им указывается, что это преступное деяние, и их просят отказаться от совершения уголовного преступления. Если это не удается, мы принимаем меры для предотвращения этого, – уточнил Пуятс, отметив, что пограничники при этом следят за тем, нужна ли людям помощь врачей.

По его словам, мигранты недовольны нынешней ситуацией и многие сообщали, что хотели скорее вернуться домой в Ирак, но белорусы их толкали через границу силой.

Пуятс подчеркнул, что латвийская сторона не обостряет ситуацию на границе с Беларусью.

– Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально и исходя из ситуации. Это отдельные тактические моменты, о которых я бы сейчас не хотел говорить публично, – сообщил он.

Напомним, что Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. В итоге Рига усилила контроль на границе. С 11 августа и до 10 ноября латвийское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на границе.

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