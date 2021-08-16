Опять жара до +35? Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 17 августа

Синоптики рассказали, какой будет погода 17 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на вторник, 17 августа, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Об этом сообщает сайт pogoda.by.

- В стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части территории Беларуси пройдет кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер будет преобладать юго-западный, западный умеренный, а при грозах местами сильный порывистый, - написано в сообщении.

Температура воздуха ночью составит от14 до 20 градусов со знаком плюс, а днем – от 20 градусов тепла по западу и до 34 градусов со знаком плюс в восточных районах республики.

- По Гомельской и Могилевской областям местами воздух прогреется до 35 градусов, - рассказали синоптики.

Из-за жары на вторник 17 августа, был объявлен оранжевый уровень опасности.

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