На восстановление Будславского костела, в котором произошел пожар, собрали более миллиона рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На восстановление Будславского костела, в котором 11 мая произошел пожар, собрали более миллиона рублей. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам».

- На восстановление костела после пожара было собрано уже более одного миллиона рублей. Мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, - написано в сообщении.

На восстановление Будславского костела, в котором произошел пожар, собрали более миллиона рублей. Фото: «Адновім Будслаў разам»

В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела.

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