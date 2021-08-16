В МВД прокомментировали ситуацию с белорусами в Афганистане

Граждан Беларуси территории Афганистана почти нет, а в нашей стране большую часть беженцев составляют именно афганцы, заявили в МВД. Фото: pixabay
Граждан Беларуси на территории Афганистана почти нет, а в нашей стране большую часть беженцев составляют именно афганцы. Об этом заявил 16 августа начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
– Наши граждане в Афганистан не выезжают на работу, в этой стране практически нет белорусских граждан, – сообщил Алексей Бегун, его слова приводит Sputnik.
Бегун добавил, что Афганистан – это страна повышенного риска, там нет белорусского посольства.
По его данным, наши соотечественницы, которые выходят замуж за граждан Афганистана, остаются обычно жить в Беларуси. Туда переезжают не только мужья, но и их родственники.
По поводу того, вырастет ли число мигрантов в Беларуси из-за кризиса в Афганистане, Бегун высказал мнение, что «это грозит всему миру».
– Если будет эскалация напряженности, то исход беженцев из Афганистана будет. Это может привести к новому витку миграции, – добавил Бегун.
Он также привел такую статистику: на данный момент в Беларуси почти 900 человек со статусом беженца, почти все они из Афганистана.
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