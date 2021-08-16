В Минске в ближайшие два года могут появиться три кинотеатра IMAX. Узнали, где они будут находиться

В Минске в ближайшие два года могут появиться три кинотеатра IMAX. Фото: kg-portal.ru

В Минске в ближайшие два года могут появиться три кинотеатра IMAX. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

По данным агентства, до конца 2021 года IMAX-кинотеатр планирует открыть сеть Silver Skreen в торгово-развлекательном центре Palazzo, который находится на улице Тимирязева. Он получит название MOOON.

Еще один объект будет находиться в ТРЦ «Грин Сити», расположенном на Каменной Горке. К нему пристраивают здание, в котором и планируется разместить IMAX-зал.

- Каменная Горка очень нуждается в кинотеатре, и мы планируем его построить. Если говорить о конкретной технологии, которая будет использована, то она станет известна ближе к моменту завершения работ. В нынешней задумке проект предполагает один из самых больших в Минске залов. Габариты помещения и его конструктив позволят применить любую современную технологию для демонстрации фильмов, - рассказали представители компании - владельцы ТРЦ «Грин Сити».

Также в конце 2022 года в планах завершить строительство комплекса «Минск Сити Молл» около железнодорожного вокзала. В нем должен появиться IMAX-кинотеатр.

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