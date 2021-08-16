Тимановская впервые выступила на соревнованиях после скандала на Олимпиаде и прокомментировала результат

Тимановская впервые выступила на соревнованиях после скандала на Олимпиаде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, раскритиковавшая руководство делегации на Олимпиаде в Токио и переехавшая в Польшу, 15 августа участвовала в соревнованиях имени Вецлава Маняка, которые прошли в польском Щецине.

Это был ее первый старт после скандала на Олимпиаде. Тимановская выступила в забегах на двух дистанциях - 100 и 200 метров. Судя по опубликованным на сайте Польского союза легкой атлетики протоколам соревнований, спортсменка заняла в этих забегах третьи места и в итоге стала второй в двоеборье. В документах Тимановская фигурирует как представитель Беларуси.

- Сегодня было важно только вернуться и бежать. Но это было нелегко, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, я и дальше смогу выступать, - прокомментировала результаты Тимановская в интервью Польскому телевидению, ее цитирует ТАСС.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в забеге, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб сняли других спортсменок. Тимановская раскритиковала это решение, в результате ее отстранили от всех эстафет и решили отправить в Беларусь из-за ее эмоционально-психологического состояния. Бегунья, в свою очередь, заявила, что вывезти из Токио ее хотели под давлением и что она намерена просить убежища в Европе. Затем спортсменка улетела в Польшу, где в настоящее время и находится.

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По словам спортсменки, это был не самый умный поступок (подробности).

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Также спортсменка поделилась планами на будущее, признавшись, что рассчитывает продолжить свою спортивную карьеру (подробности).

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Кроме того, белорусская спортсменка в интервью японскому телеканалу NHK рассказала, что не чувствует себя в безопасности даже в Польше (подробности).