Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 августа 2021 года: еще 9 смертей за сутки и +894 новых случая

Актуальная статистика по коронавирусу от Минздрава
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 16 августа. За сутки было выявлено 894 пациента с положительным тестом на COVID-19.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 462 197 человек.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах было выписано домой 672 человека.
Всего в Беларуси на 16 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 456 193 пациента.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 9 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерло 3613 пациентов, - рассказали в Минздраве.
В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 554 тысячи 830. За последние сутки провели 12 795 тестов.
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