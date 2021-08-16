В Минтрансе рассказали, куда перенаправят поставки калийных одобрений с литовских портов

Беларусь готова быстро перенаправить поставки калийных удобрений с литовских на российские порты, если Литва введет ограничения. Фото из архива "КП"

Беларусь готова быстро перенаправить поставки калийных удобрений с литовских на российские порты, если Литва введет ограничения. Об этом заявил 16 августа министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По его словам, республика отработала альтернативную схему поставок нефтепродуктов – через российские порты. Подобным образом Беларусь готова оперативно реагировать и на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву.

– У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны. Поэтому будем очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений, – уточнил Авраменко, его слова приводит БЕЛТА.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Литва запретит транзит калийных удобрений из Беларуси, то Минск переориентируется на российские порты, в частности, Мурманск.

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