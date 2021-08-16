Ливни, град, шквалистый ветер: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение на вторую половину 16 августа

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение на вечер 16 августа Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Синоптики объявили о штормовом предупреждении в Беларуси на вторую половину понедельника, 16 августа. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- В понедельник, 16 августа, в период с 14 до 20 часов на большей территории Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах возможны сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется град, - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные явления сохранятся ночью и утром 17 августа.

- В Минске с 14 до 20 часов 16 августа также ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15020 метров в секунду. Непогода сохранится до утра вторника, 17 августа, - написано в сообщении.

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