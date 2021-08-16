В Минздраве рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Беларуси

На 16 августа, уже более 1,5 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали о ходе вакцинации от коронавируса. Так, по данным Минздрава на 16 августа, уже более 1,5 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.
«Из них более 1,2 млн человек прошли полный курс вакцинации», – добавили в Минздраве.
Напомним, что массовая вакцинация в Беларуси началась в апреле этого года. Она проходит в добровольном порядке.
На днях президент Александр Лукашенко заявил, что в этом вопросе «принудиловки быть не должно». Такое заявление он сделал во время посещения в Витебском районе предприятия «БелВитунифарм», где планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса.
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