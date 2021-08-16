Доллар подешевел: что происходит на валютном рынке Беларуси 16 августа

Курсы валют в Беларуси на 16 августа Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 16 августа, состоялись торги. Доллар и российский рубль подешевели, а евро подорожал. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0067 и теперь стоит 2,4958 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0047 и теперь стоит 2,9392 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0067 и теперь стоит 3,3991 белорусского рубля.

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