Гайдукевич заявил, что власть в Беларуси можно и нужно критиковать. Фото: БЕЛТА

Глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в Смартэфире на Youtube заявил, что власть в Беларуси можно и нужно критиковать. Вопрос состоит лишь в том, добавил он, кто и с какой именно целью это делает.

- На протяжении двадцати лет у нас выросли общественные деятели и структуры, которые уже годами финансируются извне. И их задача – это не критика, не решение каких-либо вопросов, а работа на те государства, которые их финансируют, - заявил Гайдукевич.

По его словам, в любой сфере деятельности надо подходить критически.

- И нужно смотреть на ту или иную проблему с разных сторон, так как конкуренция, борьба идей – всегда залог развития той или иной сферы, - отметил Гайдукевич.

Глава Либерально-демократической партии Беларуси добавил, что признак конструктивной критики, по его мнению, - «критикуя, попытайся что-либо сделать».

- Если мы говорим о политических партиях и общественных организациях, то это нужно делать всегда во взаимодействии с местными органами власти, так как у них многие рычаги в руках. Стоит сказать о том, что не бывает белого и черного. Истина всегда где-то по середине, - подчеркнул Гайдукевич.

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