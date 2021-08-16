Активист «площади Перемен» Степан Латыпов приговорен к 8,5 годам колонии

Политзаключенный Степан Латыпов приговоррен к восьми с половиной годам колонии усиленного режима и штрафу 300 базовых величин (8.700 рублей). Фото: Сергей ГАПОН

Политзаключенный Степан Латыпов приговорен к восьми с половиной годам колонии усиленного режима. Также ему назначили штраф в размере 300 базовых величин (8.700 рублей). Такое решение 16 августа вынес суд Советского района Минска, сообщает БелаПАН.

Отмечается, что именно такое наказание для Латыпова просил прокурор Владимир Рябов.

Судья Александр Волк признал Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел); ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере).

Латыпов свою вину не признал ни по одному из предъявленных обвинений.

12 августа он выступил в суде с последним словом, в котором рассказал о своей семье, репрессированном в 1937 году прадеде, о том, как проходило его задержание, об избиении его силовиками, а также о том, как готовился к самоубийству.

По его словам, во время задержания люди в масках занесли его в микроавтобус, связали руки за спиной, надели на голову полиэтиленовый пакет для мусора, по пути два раза пересаживали из автобуса в автобус.

– Потом они меня избивали, включили радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, «ласточкой», избивали кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось. Но опираться я не мог еще три недели. Недавно услышал такой термин «межмышечная гематома», возможно, это была она. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: «Учим алфавит. Сейчас спрашиваем букву А и начнем учить Б». Говорили: «Не кричи, твоя Тихановская не услышит». Но я продолжал кричать. Я кричал и думал: очень хорошо, что взяли меня, мало кто из соседей в Беларуси выдержит это, – приводит слова Латыпова БелаПАН.

Латыпов добавил, что в моменты, когда было особенно больно, он вспоминал слова матери: «Она учила меня говорить себе: «Я маленький-маленький ежик, мне совсем не больно», и это в какое-то мгновение помогало ему, однако полностью отключаться у него не получалось, потому что его постоянно называли по имени.

Кроме того, Латыпов рассказал ранее, что начал готовиться к самоубийству сразу после первого допроса.

Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года во дворе его дома на улице Червякова, на «площади Перемен». Там ранее вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Обвинение утверждает, что Латыпов оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Потерпевшими признаны трое милиционеров.

Также его признали виновным в мошенничество в связи с тем, что он был директором и бухгалтером предприятия «Беларбо», специализирующемся на уничтожении нежелательных растений. По версии обвинения, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».

Мошенничество, по версии гособвинения, заключается в том, что Латыпов заключал договоры на обработку площадей от борщевика в разных районах Беларуси, но не выполнял работу или обрабатывал участки запрещенными в республике химическим веществами, «создавая видимость выполненных услуг». За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей.

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