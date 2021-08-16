Белорусская железная дорога с 16 августа сокращает число электричек из Минска, Слуцка, Гомеля, Гродно, Лунинца, Молодечно

Пользуетесь электричкой? С 16 августа лучше уточнить, придет ли поезд по расписанию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская железная дорога c августа 2021 года изменяет маршруты и периодичность курсирования некоторых поездов региональных линий экономкласса (то есть обычных электричек – Ред.), а также отменяет ряд поездов. Как объясняется, таким образом хотят привести число электричек с фактическим спросом на них. То есть, спрос стал или становится ниже.

Какие участки недосчитаются электричек в привычное время?

Слуцк – Солигорск (с 16 августа 2021),

Гомель – Добруш (с 19 августа 2021),

Гомель – Кравцовка (с 20 августа 2021),

Калинковичи – Словечно (с 21 августа 2021),

Минск – Барановичи, Гродно – Лида, Лунинец – Бухличи, Лунинец – Житковичи, Гомель – Василевичи (с 23 августа 2021),

Минск – Борисов, Минск – Молодечно – Гудогай, Молодечно – Глубокое, Минск – Осиповичи (с 30 августа 2021).

Подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by и по телефону Контакт-центра БЖД 105.

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