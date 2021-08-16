ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы со стороны Афганистана

Страны ОДКБ окажут помощь Таджикистану в случае угрозы со стороны Афганистана. Такое заявление сделал 16 августа генсек организации Станислав Зась. Фото: pixabay

Страны ОДКБ окажут помощь Таджикистану в случае угрозы со стороны Афганистана. Такое заявление сделал 16 августа генсек организации Станислав Зась. Его цитирует пресс-служба ОДКБ. Напомним, что Беларусь состоит в ОДКБ.

«Стремительное наступление движения «Талибан», переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу – город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность», – говорится в заявлении пресс-службы.

Если ситуация на таджикско-афганской границе обострится, то ОДКБ примет меры, пока же в этом нет необходимости, заявил Зась.

– В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами, – уточнил он.

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