Телеграм-канал GIRLS POWER BELARUS признали экстремистским. Фото: pixabay.com

Телеграм-канал GIRLS POWER BELARUS был внесен в список экстремистским материалов, который размещен на сайте Министерства информации Беларуси.

- Соответствующее решение вынес суд Центрального района Минска 6 августа, - написано на сайте ведомства.

Помимо телеграм-канала экстремистскими были признаны чат-бот и страница в Инстаграм.

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