Белорусская легкоатлетка, которая не смогла выступить на Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-тестов, выиграла соревнования в Польше. Фото: БФЛА

Воспитанница школы легкой атлетики в Барановичах, прыгунья в высоту Мария Жодик, которая не смогла выступить на Олимпиаде в Токио по причине недостаточного количества допинг-тестов, выиграла соревнования в Польше. Турнир Memoria Wies awa Maniaka проходил в Щецине, пишет издание intex-press.

Для того, чтобы занять первое место в соревнованиях, легкоатлетке хватило преодолеть планку на высоте 1,91 метра.

Стоит уточнить, что данный турнир является не самым известным.

Также на соревнованиях в Польше выступила Кристина Тимановская. Легкоатлетка пробежала две дистанции – 100 и 200 метров. Она заняла второе место.

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