Служба госбезопаности Грузии прокомментировала соглашение о сотрудничестве с белорусским КГБ, Тихановская призвала приостановить действие документа

Служба государственной безопасности Грузии «в связи с высоким общественным интересом» прокомментировала заключение соглашения о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности Беларуси. Фото: pixabay

Служба государственной безопасности Грузии «в связи с высоким общественным интересом» прокомментировала заключение соглашения о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности Беларуси. Об этом сообщает БелаПАН.

На минувшей неделе на Национальном правовом портале Беларуси была опубликована информация о вступлении данного соглашения в силу. Затем представители грузинской общественности начали направлять запросы в СГБ по поводу того, зачем был подписан такой документ, ведь в Беларуси сейчас сложная внутриполитическая ситуация. Также грузинская общественность высказала опасения, что КГБ Беларуси сможет воспользоваться соглашением для борьбы с оппонентами.

В СГБ Грузии отметили, что это документ был подписан в 2016-м.

«После подписания соглашения правительство Грузии в установленные сроки предприняло все шаги для обеспечения вступления документа в силу, а Республика Беларусь ввела в действие подписанный в 2016 году документ в августе текущего года и обнародовала эту информацию в СМИ», – сказано в комментарии СГБ.

Там добавили, что соглашение направлено на сотрудничество «в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией, а также другими международными и транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми против государственной безопасности».

«Государство в соответствии со своими интересами добровольно обменивается информацией в сфере борьбы с преступностью, следовательно, данное соглашение не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам», – поясняется в комментарии.

В СГБ добавили, что Грузия подписала такие же соглашения и с другими странами, включая США, Великобританию, Францию и другие государства, входящие в НАТО и ЕС.

«Использование международного соглашения в процессе кампании по дискредитации органов безопасности и правопорядка страны вызывает особую обеспокоенность, так как может нанести ущерб государственным интересам Грузии», – подчеркивается в комментарии.

Тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская направила в МИД Грузии обращение с призывом прекратить действие соглашения о сотрудничестве между СГБ и КГБ. Она призвала Грузию выработать «четко выраженную позицию о недопустимости использования данного соглашения для выдачи информации о белорусских гражданах и ином сотрудничестве, которое может негативно отразиться на мирных гражданах Беларуси, находящихся на территории Грузии».