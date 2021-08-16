Цены будут как в Москве: стали известны подробности открытия в Минске первого в стране кинотеатра IMAX

Стали известны подробности открытия в Минске первого в стране кинотеатра IMAX. Фото: Павел МАРТИНЧИК

17 августа агентство «Минск-Новости» сообщило о том, что в Минске в ближайшие два года могут появиться три кинотеатра IMAX. Первый из них откроется в торгово-развлекательном центре Palazzo – к концу этого года. Второй будет находиться в ТРЦ «Грин Сити», расположенном на Каменной Горке. К нему пристраивают здание, в котором и планируется разместить IMAX-зал. Также в конце 2022 года в планах завершить строительство комплекса «Минск Сити Молл» около железнодорожного вокзала. В нем должен появиться IMAX-кинотеатр.

Сейчас стали известны подробности о первом планируемом IMAX-кинотеатре в торгово-развлекательном центре Palazzo. Напомним, сам центр начали возводить в далеком 2003 году. Построить обещали за три года, однако в итоге стройка растянулась на 16 лет! Одним из инвесторов был один из самых богатых белорусских бизнесменов Виталий Арбузов. Но через пару лет Арбузов поссорился с иностранным партнером и вышел из проекта. Стройка практически не двигалась. В 2013 году из-за нарушений строительных норм сменили подрядчика. Заявляли, что нужно еще два года, но сроки смещались много раз. Весной 2019 года «Комсомолке» удалось проникнуть в комплекс и посмотреть его изнутри. Мы побывали даже в том самом планируемом кинозале IMAX. Правда тогда он представлял собой огромную пустую прямоугольную бетонную коробку. В темноте лишь моргали красными огоньками уже установленные датчики противопожарной сигнализации. Сроки открытия кинотеатра не называли.

В итоге Palazzo открыли только осенью 2019 года – но без IMAXа. Но от этой идеи не отказались – и кинотеатр там все-таки появится.

IMAX - это зал определенной геометрии (он больше вширь, чем в длину), огромный полукруглый экран, кристально чистое изображение, совершенный цифровой звук и самые прогрессивные цифровые разработки. Все главные голливудские блокбастеры сейчас снимают по этой технологии. Кстати, удовольствие недешевое, поэтому и билеты стоят дороже, чем в обычные залы. Например, цены на сеанс в Москве - от $10 до $40.

Подробности сообщил портал Onliner.by. Всего здесь разместят семь залов общей площадью более 4000 квадратных метров. Один из них будет с IMAX. Зал сможет вместить 327 зрителей. Изображение лазерного проектора будет падать на экран размером 21,34×12,06 квадратного метра. Информации по стоимости билетов на IMAX-сеансы пока что нет, но цены будут сопоставимы с IMAX-кинотеатрами в Москве.

- Как правило, в IMAX используют два проектора: один дополняет другой так, чтобы контраст был равномерным по всей площади экрана. В случае с минским залом будет другое решение — один лазерный проектор, который сравним по мощности с двумя обычными, пишет портал.

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