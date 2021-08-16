В Столбцовском районе фура сбила сидевшего на дороге пешехода

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В Столбцовском районе автопоезд сбил сидевшего на дороге пешехода. Об этом сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло утром 16 августа на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации вблизи деревни Стецки.
– 45-летний житель Брестской области, управляя автопоездом в составе тягача Volvo с полуприцепом Schmitz, осуществляя опережение грузового автомобиля, двигавшегося также в попутном направлении по правой полосе движения в направлении Минска, совершил наезд на 41-летнего пешехода. Тот, по предварительной версии, сидел в левой полосе автодороги, – сообщили в ГАИ.
В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сидел на рельсах пьяный: на железной дороге в Молодечненском районе погиб 18-летний парень
Машинисту не удалось избежать столкновения (подробности).