В Столбцовском районе фура сбила сидевшего на дороге пешехода

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В Столбцовском районе автопоезд сбил сидевшего на дороге пешехода. Об этом сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло утром 16 августа на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации вблизи деревни Стецки.

– 45-летний житель Брестской области, управляя автопоездом в составе тягача Volvo с полуприцепом Schmitz, осуществляя опережение грузового автомобиля, двигавшегося также в попутном направлении по правой полосе движения в направлении Минска, совершил наезд на 41-летнего пешехода. Тот, по предварительной версии, сидел в левой полосе автодороги, – сообщили в ГАИ.

В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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