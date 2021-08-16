Лукашенко выделил деньги на отдых в Беларуси 104 детей из Сирии и Узбекистана

Лукашенко выделил деньги на отдых в Беларуси детей из Сирии. Фото носит иллюстративный характер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда Президента Беларуси на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 81 ребенка из Сирии и 23 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщает БелТА.

В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

Заявляется, что приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет «способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом».

Напомним, «Зубренок» находится в Национальном парка «Нарочанский». Площадь центра составляет 76 гектаров. Это современный комплекс из 61 здания и 179 сооружений. Финансирование «Зубренка» осуществляется за счет средств республиканского бюджета, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, а также «спонсорской помощи юрлиц и ИП».

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