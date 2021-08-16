На МКАД перевернулся трактор - есть пострадавшие

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На 3-км МКАД 16 августа произошло ДТП с участием трактора. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло 16 августа около 16: 30 минут – на внутреннем кольце МКАД грузовик столкнулся с трактором. От удара трактор опрокинулся. В результате происшествия водитель грузового автомобиля, водитель трактора и пассажир были госпитализированы.

– В связи с ДТП на 3-м км МКАД затруднено движение по внутреннему кольцу, на участке от ул. Скорины до ул. Илимской, – рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мусоровоз двигался задним ходом и насмерть сбил 22-летнего парня в центре Минска

От полученных травм мужчина скончался на месте (подробности)

В Столбцовском районе фура сбила сидевшего на дороге пешехода

От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте происшествия (подробности)