В Ратомке горела агроусадьба – огонь повредил три гостевых дома

Фото: МЧС Беларуси

В агроусадьбе в Ратомке Минского района произошел пожар вечером 15 августа. Об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Прибывшими сотрудниками МЧС было установлено, что на территории агроусадьбы горит крыша и три гостевых дома. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, следователи работают на месте происшествия и устанавливают причины пожара.

– По имеющейся информации, вечером 15 августа от 53-летнего хозяина агроусадьбы поступили сведения о возгорании на территории домовладения в агрогородке Ратомка Минского района. После того как работники МЧС потушили пожар, следователи приступили к фиксации следовой картины. Огонь повредил три объекта, используемых для отдыха. Погибших нет, – сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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