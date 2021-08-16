Военный самолет Афганистана незаконно пересек границу Узбекистана: борт сбили.

Воздушное судно ВВС Афганистана потерпело крушение после поражения системой противовоздушной обороны Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Узбекистана. Военный самолет Афганистана попытался незаконно пересечь границу, из-за чего было применено оружие. 15 августа судно упало в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Ранее ТАСС сообщило, что вечером 15 августа в Узбекистане был сбит самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Затем в сети появились фото и видео с места крушения, на которых отчетливо видны части разбившегося самолета, а также один пострадавший. Некоторое время спустя об инциденте с военным самолетом Афганистана, который пытался пересечь границу Узбекистана, рассказали в Минобороны страны.

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