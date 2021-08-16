Бывший посол и экс-помощник Лукашенко Игорь Лещеня признан политзаключенным. Фото: БелТА.

Заявление представителей правозащитного сообщества приводит БелаПАН. В нем отмечается, что Лещеня «после недемократических выборов президента в августе 2020 года осудил насилие в отношении белорусского народа и протестующих, а впоследствии принимал участие в различных общественных политических инициативах».

"Мы уверены, что истинным мотивом лишения свободы является его ненасильственная деятельность по продвижению демократических ценностей, а также правомерная реализация свободы мнений и их выражения", — говорится в заявлении правозащитников.

Они требуют от властей "немедленно освободить Игоря Лещеню и прекратить его уголовное преследование, прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных".

Напомним, 12 августа СК Беларуси сообщил, что ведомство проверяет причастность бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени к массовым беспорядкам, а следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, Лещеня после президентских выборов в августе 2020 года одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку с должности посла в Словакии. Он также был первым председателем платформы «Сход».

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