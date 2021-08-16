Подробности инцидента с самолетом из Афганистана: он столкнулся с другим самолетом над Узбекистаном.

Мы уже сообщали, что воздушное судно ВВС Афганистана потерпело крушение после поражения системой противовоздушной обороны Узбекистана. По первоначальным данным Минобороны Узбекистана, военный самолет Афганистана попытался незаконно пересечь границу, из-за чего было применено оружие. 15 августа судно упало в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

16 августа появились новые подробности этого инцидента. Как проинформировали в пресс-службе, в воскресенье 15 августа три самолета Embraer-314 афганских ВВС запросили разрешение на приземление в аэропорту Ханабад (Кашкадарьинская область). Наземные службы перенаправили штурмовики в аэропорт Термез, их сопровождали два МиГ-29 ВВС Узбекистана.

- Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, – цитирует местную прокуратуру Sputnik.by. Отмечается, что пилоты самолетов сумели вовремя катапультироваться и приземлились на парашютах.

В настоящее время летчики находятся в больнице, их состояние медики оценивают как тяжелое.

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