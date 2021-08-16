Первые белорусские паралимпийцы прибыли в Японию. Фото: Getty images

Белорусские фехтовальщики прибыли на Паралимпиаду в Японию в понедельник 16 августа, передает телеканал СТВ.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Беларусь будет представлена в шести видах спорта, на соревнованиях выступят 20 белорусских спортсменов.

Особые ожидания белорусская сборная возлагает на пловца Игоря Бокого – он является 11-кратным чемпионом Паралимпийских игр.

Всего на Паралимпийских играх в Токио выступят 4, 5 тысячи спортсменов, среди них и команда беженцев.

В программе соревнований представлены два новых вида спорта: бадминтон и тхэквондо. По сравнению с Играми в Рио исключены футбол 7х7 и парусный спорт.

Паралимпийские игры пройдут на тех же площадках, которые использовались для летних Олимпийских игр.

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