В Кабуле находится белорус – решается вопрос о его эвакуации. Фото: AFP

В настоящее время решается вопрос об эвакуации гражданина Беларуси из Афганистана. Об этом сообщил первый секретарь-консул посольства Беларуси в Таджикистане Александр Новак в эфире телеканала ОНТ 16 августа.

В посольство Беларуси в Таджикистане обратилась белоруска, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец – выходец из Афганистана, гражданин Беларуси.

– В настоящее время прорабатываются варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами, – сказал Новак.

Он также отметил, что в посольстве проинформированы о том, что на борту украинского самолета, вылетевшего из Кабула, находился один гражданин Беларуси – член экипажа.

Беларусь не имеет дипломатического представительства в Афганистане, поэтому вопросом об эвакуации белоруса из Кабула занимается посольство Беларуси в Таджикистане.

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