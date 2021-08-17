«Мир следит»: вот как в посольстве США прокомментировали длительный тюремный срок Степану Латыпову

Посольство США в Минске осудило приговор Латыпову.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Посольство США в Минске осудило приговор, вынесенный Степану Латыпову, пишет БелаПАН.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что активиста «площади Перемен» Степана Латыпова приговорили к 8,5 года колонии - такое наказание запрашивал прокурор.
Комментарий посольства США о приговоре Латыпову оказался довольно резким, в диппредставительстве назвали его «примером ужасающей жестокости».
В посольстве США заявили также, что 8,5 года заключения активист получил за раздачу цветов на акциях протеста. И подчеркнули, что угроза длительного тюремного срока «доводила его до отчаяния»
- Мир следит, - пояснили в посольстве США в конце своего заявления.
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