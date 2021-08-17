Беларусь больше не в списке запрещенных стран для посещения: вот кому разрешили посещать республику

Израиль исключил Беларусь из списка запрещенных для посещения стран. Фото: Marian Kushnir | Reuter

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Израиле внесли Беларусь в список стран с максимальным риском заражения COVID-19 и запретили израильтянам въезд в нашу страну с 12 июля.

Однако 16 августа стало известно, что ситуация изменилась, и Израиль исключил Беларусь из списка стран, запрещенных для посещения. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минздрава.

С понедельника, 16 августа, израильтянам позволили посещать не только Беларусь, но ряд других государств - Аргентину, Великобританию, Индию, Кипр, Кыргызстан, Россию, Узбекистан, ЮАР.

Беларусь оказалась в так называемом «оранжевом» списке стран. Это означает, что израильтяне могут посетить республику. Однако после возвращения должны отправиться на 7 дней в карантин. Самоизоляция будет необходима и для вакцинированных граждан.

Когда Беларусь была среди запрещенных для посещения стран, израильтяне не могли выехать в республику в период пандемии без разрешения специальной комиссии.

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